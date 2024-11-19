تداول 9 آلاف طن 768 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 768 شاحنة و370 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 458 شاحنة و352 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 3500 طن بضائع، 310 شاحنة و18 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين Alcudia Express والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي عمان، أمل وAlcudia Express، كما تم تداول 2800 طن بضائع و290 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة LADY ROZ على متنها 225 سيارة بوزن 450 طن قادمة من جدة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1110 ركاب بموانيها.

