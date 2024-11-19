وزير الري يعقد اجتماعًا لمتابعة دراسات البحث المائي وتقييم تقنيات الزراعة الموفرة

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة عدد من الدراسات البحثية التى يتم تنفيذها بمعهد بحوث إدارة المياه التابع للمركز القومى لبحوث المياه.

واستعرض الدكتور سويلم النتائج الأولية للدراسات الجارى تنفيذها فى المحطة البحثية التابعة للمعهد فى إسنا بمحافظة أسوان لتقييم الوفر المائي المتوقع عند زراعة قصب السكر بالتنقيط وتأثير ذلك على الإنتاجية المحصولية.

كما تم استعراض ملامح منظومة دعم اتخاذ القرار عن طريق عمل خريطة بالتركيب المحصولي بالمحافظات وتقييم العائد الاقتصادى لزراعة المحاصيل المختلفة بتلك المحافظات.

وتناول الاجتماع عرض عن الزراعات الموفرة للمياه (الأرز الجاف) ونتائج التجارب البحثية التي تم تنفيذها بالمحطات البحثية التابعة للمعهد والمركز القومي لبحوث المياه.