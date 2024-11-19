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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. مواجهة قوية بين مصر وبواتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تشاهدون خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر ٢٠٢٤، في جميع البطولات من مختلف القارات والتي جاءت كالتالي:

مباريات دوري الأمم الأوروبية 

09:45 الجبل الأسود X تركيا 

09:45 ويلز X أيسلندا 

09:45 سلوفاكيا X إستونيا 

09:45 السويد X إذربيجان 

09:45 البوسنة والهرسك X هولندا 

09:45 المجر X ألمانيا 

09:45 ألبانيا X أوكرانيا 

09:45 التشيك X جورجيا 

09:45 مالطة X أندورا 

مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 

10:00 بوليفيا X باراجواي 

01:00 كولومبيا X الإكوادور 

02:00 الأرجنتين X بيرو 

02:00 تشيلي X فنزويلا 

02:45 البرازيل X أوروجواي 

مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم 

02:00 إندونيسيا X السعودية 

02:00 الصين X اليابان 

02:00 كوريا الشمالية X أوزبكستان 

04:00 قيرجيزستان X إيران 

04:00 فلسطين X كوريا الجنوبية 

06:00 عمان X العراق 

06:00 الإمارات X قطر 

08:15 البحرين X أستراليا 

08:15 الكويت X الأردن 

مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 

03:00 كينيا X ناميبيا 

03:00 الكاميرون X زيمبابوي 

05:00 مصر X بوتسوانا 

05:00 موريتانيا X الرأس الأخضر 

06:00 غينيا بيساو X موزمبيق 

06:00 مالي X إسواتيني 

06:00 تنزانيا X غينيا 

06:00 جمهورية الكونغو X إثيوبيا 

06:00 سيراليون X  زامبيا 

06:00 كوت ديفوار X  تشاد 

06:00 الكونغو X أوغندا 

06:00 جنوب إفريقيا X جنوب السودان 

09:00 السنغال X بوروندي 

 

 

 

تشاهدون اليوم تصفيات كاس أمم أفريقيا مصر