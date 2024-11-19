تشاهدون اليوم.. مواجهة قوية بين مصر وبواتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

تشاهدون خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر ٢٠٢٤، في جميع البطولات من مختلف القارات والتي جاءت كالتالي:

مباريات دوري الأمم الأوروبية

09:45 الجبل الأسود X تركيا

09:45 ويلز X أيسلندا

09:45 سلوفاكيا X إستونيا

09:45 السويد X إذربيجان

09:45 البوسنة والهرسك X هولندا

09:45 المجر X ألمانيا

09:45 ألبانيا X أوكرانيا

09:45 التشيك X جورجيا

09:45 مالطة X أندورا

مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم

10:00 بوليفيا X باراجواي

01:00 كولومبيا X الإكوادور

02:00 الأرجنتين X بيرو

02:00 تشيلي X فنزويلا

02:45 البرازيل X أوروجواي

مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم

02:00 إندونيسيا X السعودية

02:00 الصين X اليابان

02:00 كوريا الشمالية X أوزبكستان

04:00 قيرجيزستان X إيران

04:00 فلسطين X كوريا الجنوبية

06:00 عمان X العراق

06:00 الإمارات X قطر

08:15 البحرين X أستراليا

08:15 الكويت X الأردن

مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا

03:00 كينيا X ناميبيا

03:00 الكاميرون X زيمبابوي

05:00 مصر X بوتسوانا

05:00 موريتانيا X الرأس الأخضر

06:00 غينيا بيساو X موزمبيق

06:00 مالي X إسواتيني

06:00 تنزانيا X غينيا

06:00 جمهورية الكونغو X إثيوبيا

06:00 سيراليون X زامبيا

06:00 كوت ديفوار X تشاد

06:00 الكونغو X أوغندا

06:00 جنوب إفريقيا X جنوب السودان

09:00 السنغال X بوروندي