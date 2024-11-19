أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 : 4123 جنيها للشراء، 4135 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 : 3780 جنيها للشراء، 3790 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 : 3608 جنيهات للشراء، 3618 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 : 3093 جنيها للشراء، 3101 جنيه للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 : 2405 جنيهات للشراء، 2412 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب: 28864 جنيها للشراء، 28944 جنيها للبيع.

سجل سعر الأونصة: 128253 جنيها للشراء، 128609 جنيها للبيع.