اليوم.. طقس معتدل نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 24 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

كما يشهد اليوم الثلاثاء شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأمطار متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وتمتد خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى، أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 18 وعلى شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 12 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 15 درجة.