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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. نظر استئناف صاحب عقار على حبسه لقتله شاب بالمرج

أرشيفية
أرشيفية
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تنظر محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الاستئناف المقدم من صاحب عقار على حكم سجنه 15 سنة، في قتل شاب في منطقة المرج بسبب الخلاف حول تركيب لافتة على محل.

كان قد تلقى المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة بين صاحب عقار وشاب ما أسفر عن مقتل الأخير بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث على الفور  لمكان الواقعة.

وبالفحص والمعاينة تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره به عدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

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