بعد محاولة إنعاشه.. وفاة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ داخل مستشفى بدمياط

أعلنت مديرية الصحة في دمياط عبر بيان لها، عن وفاة اللاعب محمد شوقي عبد العزيز إبراهيم لاعب كرة القدم بنادي كفر الشيخ، والذى تم استقباله بمستشفى الزرقا المركزي عقب توقف قلبه بمباراة لكرة القدم بملعب الزرقا يوم الأربعاء الماضي.

وقال الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط لقد توقف قلب اللاعب اثناء وجوده على جهاز التنفس الصناعي بالرعاية المركزة وتم عمل إنعاش قلبي رئوي إلا أنه لم يستجب هذه المرة وفاضت روحه إلى بارئها.

و تتقدم مديرية الصحة بخالص العزاء لأسرة اللاعب وذويه طالبين من الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويرزق أهله الصبر والسلوان.

وكان الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة دمياط قد قام بمرافقة الدكتورة سوزان الكيكي مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بزيارة مستشفى الزرقا المركزي قسم الرعاية المركزة للاطمئنان على حالة اللاعب محمد شوقي والذي توقف قلبه أثناء لعب مباراة كرة قدم بين فريقه كفر الشيخ والقزازين على ملعب نادي الزرقا، وتم نقله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى الزرقا المركزي.