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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعطيل الدراسة اليوم بجامعة الإسكندرية الأهلية بسبب سوء الأحوال الجوية واستمرارها "أون لاين"

تعطيل الدراسة اليوم
تعطيل الدراسة اليوم في الإسكندرية
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أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عبر بيان له اليوم على الصفحة الرسمية لجامعة الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور الطلابي فقط.

وأكد قنصوة على استمرار الدراسة أون لاين، وفقًا للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، كما أعلن عن تأجيل الامتحانات اليوم للطلاب الذين لديهم امتحانات في جميع كليات جامعة الإسكندرية لحين تحديد موعد آخر.

وجاء ذلك نظرًا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والأمطار الرعدية الغزيرة التي تشهدها المحافظة وتستمر خلال الساعات القادمة، وفقا للأرصاد الجوية.

تشهد محافظة الإسكندرية أولى نوات فصلي الخريف وشتاء 2024، وهي نوة المكنسة، والتي تأتي برياح شمالية غربية، وسحب محملة بالأمطار الرعدية الغزيرة، وتستمر لمدة 4 أيام.

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