تعطيل الدراسة اليوم بمدارس الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر، بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها المحافظة.

وأوضح الفريق أحمد خالد أن هذا القرار جاء بعدما وردت تقارير من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بمرور محافظة الإسكندرية، بأسوأ طقس منذ بدء نوة المكنسة، وهي رياح شمالية غربية محملة بالأمطار الرعدية.

كما أصدر محافظ الإسكندرية تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية الثلاثاء 19 نوفمبر، ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

وجاء هذا القرار بعد تعرض محافظة الإسكندرية لأمطار غزيرة ورعدية، منذ أمس الإثنين 18 نوفمبر، تزامنًا مع بدء أولى نوات شهر نوفمبر 2024، وهي نوة المكنسة والتي يصاحبها رياح شمالية غربية، وتأتي بسحب محملة بالأمطار الرعدية الغزيرة، وتستمر لمدة 4 أيام.