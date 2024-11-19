"العاملين بالنظافة": مصنع منوف يعيد تدوير أكثر من 500 طن مخلفات قمامه يوميًا

صرح المهندس أمين حسن النقيب العام للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة واستشاري إدارة المخلفات الصلبة، بأنه تم رصد استثمارات إضافية لإدارة وتدوير المخلفات الصلبة بمبلغ 25مليون جنيه إضافية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة المنوفية، علي ما تم استثماره مؤخرًا بمصنع تدوير المخلفات بمدينة منوف وقدرت بـ 13مليون جنيه.

وأوضح في تصريح خاص، بأنه تم رفع كفاءة مصنع منوف ليقوم بتدوير أكثر من 500 طن مخلفات قمامه يوميًا بنسبه تدوير ومعالجة وصلت 82%.

وقال حسن نشكر جميعًا العاملين بمصنع منوف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على دعمه لنا وتجديد التعاقد لخمس سنوات إضافية لضخ مزيد من الاستثمارات بمصانع أخري بالمحافظة، ونحن جميعًا مستعدون للعمل في أقرب وقت تحدده المحافظة.

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