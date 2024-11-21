«الكاياك» تظهر وتتألق في نهر النيل بدمياط

ظهرت رياضة الكاياك المستحدثة مؤخراً في نهر النيل في محافظة دمياط، حيث بدأ الإقبال عليها من الشباب والفتيات خاصة وأن محافظة دمياط يزيد الإقبال الجماهيري فيها من المواطنين على كورنيش النيل لقضاء أوقات الفراغ والتنزه .

وظهرت أنشطة رياضة الكاياك من مرسى كوبرى دمياط التاريخى كما زاد الإقبال عليها بمدينتى رأس البر ودمياط .

من جانبه قال الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط إن أولى أنشطة رياضة الكاياك كانت في مهرجان دمياط التسويقي في منطقة الجربي في رأس البرّ وكورنيش النيل في مرسى الكوبري التاريخي بمدينة دمياط.

ولفت محافظ دمياط إلى أهمية هذه الرياضة لتنشيط السياحة ، وأكد على عزم المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختلفة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستضافة بطولات بهذه الرياضة بدمياط.

وأكد أن الأنشطة الخاصة برياضة الكايك بنهر النيل بمنطقة الجربى برأس البر بالتعاون مع نايل كاياك ، حيث تُقام تلك الأنشطة ولأول مرة بمحافظة دمياط ، وأكد " محافظ دمياط " اهتمام المحافظة بادراج الأنشطة الرياضية المختلفة وإضافة الجديد منها والتى تتناسب مع الطبيعة الفريدة للمحافظة ضمن فاعليات المهرجان ، لتحقيق رواجًا بها .

من جانبه قال الكابتن عمرو أننا شابين أوائل رواد رياضة الكاياك في دمياط حيث قال إننا بدأنا ممارستها في القاهرة ومن ثم قررنا نقلها إلى محافظة دمياط موضحا أن رياضة الكاياك هي نوع من أنواع التجديف ولكن تختلف عنها آن المجداف مستقل عن المركب نفسها .

وأضاف: اننا لدينا شقين في الرياضة الكاياك في محافظة دمياط الشق الأول هو الشق الترفيهي لمن يمارسنها بشكل هاوي او لأول مرة حيث تتوافر المراكب ونقوم بتعليمهم وتامين نزولهم إلى المياه والشق الآخر هو شق تكوين أبطال ممارسين للرياضة في دمياط .