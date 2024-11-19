"السيارة اصطدمت بالرصيف"| التحقيقات تكشف ملابسات حادث تصادم في الوراق

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول حادث تصادم أعلي الطريق الدائري بالوراق، وكشفت التحقيقات، أن الحادث نتج عن اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدي إلى اصطدام السيارة بالرصيف وإصابة 3 أشخاص.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلي محل البلاغ وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفى تحت نصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.