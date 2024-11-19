رويترز: المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان أكثر محاولات إنهاء القتال جدية حتى الآن

ذكرت وكالة رويترز، للأنباء، أنّ المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار أكثر محاولات إنهاء القتال جدية حتى الآن، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأعلنت وكالة رويترز، موافقة لبنان وحزب الله على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار مع "بعض التعليقات" على المضمون، إذ قدم لبنان رده المكتوب على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار إلى السفيرة الأمريكية في بيروت.

وأكدت «رويترز»، أن لبنان قدم رده المكتوب على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار إلى السفيرة الأمريكية في بيروت.

ويتوجه المبعوث الأمريكي هوكستين يتوجه إلى بيروت لمواصلة المحادثات بشأن مقترح وقف إطلاق النار.