بوريل: واشنطن أعطت كييف الضوء الأخضر لضرب العمق الروسي

أكد ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أوكرانيا حصلت على إذن من الولايات المتحدة بضرب عمق الأراضي الروسية بصواريخ أمريكية.

وأضاف بوريل خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن واشنطن سمحت باستخدام أسلحة تم توريدها إلى أوكرانيا، بعمق 300 كيلومتر داخل الأراضي الروسية، مشيرا إلى أن "ذلك أفضل من لا شيء"، كما أشار إلى أنه "لا يعرف لماذا اختار الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا التوقيت وليس قبل الانتخابات"، خلال إجابته عن سؤال في هذا الصدد.

ومن جهة أخرى أفادت صحيفة "آر بي سي أوكرانيا"، عن مصدر رفيع المستوى في الدوائر العسكرية والسياسية الأوكرانية، بأن بريطانيا وفرنسا سمحتا لأوكرانيا باستخدام صواريخهما بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية، لكنها حظرت الاستخدام في منطقة كورسك.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد نقلت سابقا عن مسؤولين في البيت الأبيض، لم تذكر أسماءهم، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأول مرة، باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى لقصف الأراضي الروسية، كما رجحوا استخدام صواريخ "أتاكمس" لتنفيذ الضربات الأولى.

وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، أفادت صحيفة "لو فيغارو" أن فرنسا وبريطانيا سمحتا لأوكرانيا أيضا بضرب الأراضي الروسية بصواريخ "ستورم شادو / سكالب"، إلا أن الموقع قام لاحقا بحذف هذا الخبر من صفحته الرسمية.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الإذن بتوجيه ضربات في العمق الروسي، في حال تم اعتماده وإبلاغه إلى نظام كييف، سيعني جولة جديدة من التوتر، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوضح موقف موسكو من قرارات ضرب الأراضي الروسية بصواريخ غربية.