ترامب يعتزم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بالوسائل العسكرية

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد، أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واستخدام لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين، وفق "فرانس برس".

وكانت الهجرة قضية رئيسة في الحملة الانتخابية لترامب الذي تعهد بترحيل الملايين وتحقيق الاستقرار على الحدود مع المكسيك بعد عبور أعداد قياسية من المهاجرين بشكل غير قانوني في عهد الرئيس جو بايدن.

وعبر منصته للتواصل الاجتماعي قام ترامب بتأكيد منشور حديث لناشط محافظ قال فيه إن الرئيس المنتخب "مستعد لإعلان حالة طوارئ وطنية وسيستخدم الوسائل العسكرية لعكس غزو حصل في عهد إدارة بايدن من خلال برنامج ترحيل جماعي". وإلى جانب المنشور علق ترامب قائلًا "صحيح!".

حقق ترامب عودة ساحقة إلى الرئاسة بعد أن هزم في 5 تشرين الثاني/نوفمبر نائبة الرئيس الديموقراطية كامالا هاريس.

وأعلن عن تشكيل حكومة تضم متشددين في مجال الهجرة، وعين توم هومان المدير بالوكالة لهيئة الهجرة والجمارك خلال ولايته الأولى "قيصرًا للحدود".

وقال هومان لأنصاره خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في يوليو/تموز: "لدي رسالة إلى ملايين المهاجرين غير الشرعيين الذين سمح جو بايدن لهم بدخول بلادنا: من الأفضل أن تحزموا أمتعتكم".

وتقدر السلطات بنحو 11 مليونًا الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. ويتوقع أن تؤثر خطة الترحيل بشكل مباشر على حوالي 20 مليون أسرة.

وبينما تسعى الحكومة الأمريكية منذ سنوات لضبط حدودها الجنوبية مع المكسيك، أثار ترامب مخاوف عندما زعم أن هناك "غزوًا" من قبل مهاجرين سيغتصبون ويقتلون أمريكيين، على حد قوله.

خلال حملته الانتخابية، انتقد ترامب مرارًا المهاجرين غير الشرعيين واستخدم خطابًا تحريضيًا حيال الأجانب الذين قال إنهم "يسممون دماء" الولايات المتحدة.