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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بريطانيا تعلن تدريب 50 ألف عسكري أوكراني

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن 50 ألفا من العسكريين الأوكرانيين أنجزوا التدريب في إطار برنامج "إنترفليكس" البريطاني منذ عام 2022.

وجاء ذلك أمس الاثنين في منشور في الحساب الرسمي لوزارة الدفاع البريطانية على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي.

وكان وزير الدفاع البريطاني جون هيلي قد أعلن، في وقت سابق، أن بريطانيا ستواصل تدريب العسكريين الأوكرانيين في عام 2025.

يذكر أن برنامج "إنترفليكس" لتدريب البريطانيين للعسكريين الأوكرانيين تم إطلاقه في يونيو عام 2022 على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأت في 24 فبراير من العام ذاته.

وتواصل بريطانيا تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي قد تجاوز حجمها الـ 10 مليارات دولار منذ فبراير 2022.

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