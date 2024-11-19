المستشار الألماني: الاتصال مع بوتين كان مهما لإيصال موقفنا إلى موسكو

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن اتصاله الهاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان مهما من ناحية إيصال موقف الغرب إلى موسكو.

وقال شولتس، أمس الاثنين، خلال مؤتمر صحفي في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية حيث يشارك في قمة مجموعة العشرين: "علينا أن نعمل ونتحدث. ولذلك أود أن أقول إنه برأيي كان ولا يزال من الصحيح الحديث الآن مع الرئيس الروسي".

وأضاف شولتس أنه "من الضروري أن توصل أوروبا مواقفها إلى موسكو" رغم عدم تغير موقف بوتين في أعقاب الاتصال معه.

يذكر أن الاتصال الهاتفي بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين جرى يوم الجمعة 15 نوفمبر بمبادرة من الجانب الألماني، حيث تبادلا الآراء حول النزاع في أوكرانيا. وأصبح ذلك أول اتصال بينهما منذ أكثر من عامين.

وواجه شولتس انتقادات من جانب أوكرانيا وبعض الدول الأوروبية وسياسيين في ألمانيا بسبب اتصاله بالرئيس الروسي.