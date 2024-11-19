حزب الله يعلن استهداف تجمعات إسرائيلية جنوبي وشرقي بلدة الخيام

أعلن حزب الله اللبناني، مساء الإثنين،عن تنفيذ عمليتين استهدفتا تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق جنوبي وشرقي بلدة الخيام جنوب لبنان.

وفي بيانين منفصلين، أكد الحزب أن العملية الأولى نُفذت عند الساعة 09:00 مساءً، حيث استهدفت المقاومة تجمعًا لقوات الاحتلال جنوبي بلدة الخيام بصليات صاروخية، وذلك للمرة الخامسة.

أما العملية الثانية، فجاءت بعد 45 دقيقة، حيث استهدفت المقاومة تجمعًا آخر لقوات الاحتلال شرقي البلدة، مستخدمة بصليات صاروخية للمرة الثانية.

وذكر حزب الله أن هذه العمليات تأتي دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه.