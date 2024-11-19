مسؤول أمريكي: الإدارة الحالية تعمل كل ما في وسعها من أجل الانتقال السلس

صرح نائب وزير الخارجية الأمريكي كورت كامبل بأن الإدارة الأمريكية الحالية تعمل كل ما في وسعها من أجل تحقيق انتقال السلطة إلى إدارة دونالد ترامب الجديدة بشكل سلس.

وقال كامبل في كلمة له أمام مركز الأبحاث الاستراتيجية والدولية في واشنطن، يوم الاثنين: "هذه المرة نعمل في إدارتنا كل ما في وسعنا من أجل ضمان الانتقال السلس".

وأشار إلى أنه قبل 4 سنوات تحولت العاصمة الأمريكية إلى "معسكر"، كانت فيها حواجز أمنية ودوريات عسكرية، عشية تنصيب الرئيس جو بايدن، مضيفا أن السلطات الأمريكية الحالية لا تريد رؤية ذلك من جديد.

ومن المقرر أن تجري مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة في 20 يناير المقبل.

جدير بالذكر أن مراسم تنصيب الرئيس الحالي جو بايدن في عام 2021 جرت في ظل تشديد الإجراءات الأمنية بعد أيام من اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، حيث لم يعترف ترامب بهزيمته في انتخابات 2020.