ads
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسؤول أمريكي: الإدارة الحالية تعمل كل ما في وسعها من أجل الانتقال السلس

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرح نائب وزير الخارجية الأمريكي كورت كامبل بأن الإدارة الأمريكية الحالية تعمل كل ما في وسعها من أجل تحقيق انتقال السلطة إلى إدارة دونالد ترامب الجديدة بشكل سلس.

وقال كامبل في كلمة له أمام مركز الأبحاث الاستراتيجية والدولية في واشنطن، يوم الاثنين: "هذه المرة نعمل في إدارتنا كل ما في وسعنا من أجل ضمان الانتقال السلس".

وأشار إلى أنه قبل 4 سنوات تحولت العاصمة الأمريكية إلى "معسكر"، كانت فيها حواجز أمنية ودوريات عسكرية، عشية تنصيب الرئيس جو بايدن، مضيفا أن السلطات الأمريكية الحالية لا تريد رؤية ذلك من جديد.

ومن المقرر أن تجري مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة في 20 يناير المقبل.

جدير بالذكر أن مراسم تنصيب الرئيس الحالي جو بايدن في عام 2021 جرت في ظل تشديد الإجراءات الأمنية بعد أيام من اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، حيث لم يعترف ترامب بهزيمته في انتخابات 2020.

مسؤول أمريكي الإدارة الأمريكية الانتقال السلس للسلطة بايدن ترامب