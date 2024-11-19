تركت بلدها وتحدت المرض واستقرت بمصر لتحقيق حلمها

تعد قصص النجاح مصدر إلهام دائم، خاصة عندما تنبثق من رحم التحديات والظروف القاسية، فبعض الأشخاص يواجهون أزمات كبيرة في حياتهم، لكنهم يحولونها إلى قوة دافعة لتحقيق أحلامهم والوصول إلى إنجازات استثنائية، وفي عالمنا المعاصر، برزت مصر كوجهة مثالية لتحقيق النجاحات، سواء للمصريين أو المغتربين الذين اختاروا هذا البلد ليكون نقطة انطلاق لمسيرتهم المهنية والشخصية.

تُعرف مصر بتاريخها العريق وثقافتها الغنية، ما يجعلها وجهة جذابة ليس فقط للسياح، ولكن أيضًا للباحثين عن الفرص، بفضل موقعها الاستراتيجي وطابعها الترحيبي، أصبحت مصر بيئة مثالية لرواد الأعمال والفنانين وحتى مدربي الرياضة. وعلى مدار السنوات، شهدت مصر قصص نجاح لعدد كبير من المغتربين الذين وجدوا في هذا البلد البيئة المناسبة لتحقيق أحلامهم وبناء مستقبلهم.

من بين تلك القصص الملهمة، تبرز قصة تانيا بيلوتشي، وهي مدربة معتمدة للياقة البدنية ومؤسسة أكاديمية “رياضية فريدة في مصر”، وُلدت تانيا ونشأت في روسيا، وانتقلت إلى مصر في عام 2011 بعد تخرجها من جامعة ولاية تومسك حيث درست إدارة الأعمال. ولكن مسار حياتها لم يكن سهلًا، إذ تعرضت في سنتها الدراسية الأخيرة للإصابة بمرض السرطان، وهو ما شكل تحديًا كبيرًا في حياتها.

بفضل دعم عائلتها وأصدقائها وأطبائها، استطاعت تانيا التغلب على المرض والخروج منه بروح جديدة، وقررت أن تبدأ حياة مختلفة وأن تخوض تجربة جديدة خارج وطنها، وعندما سنحت لها الفرصة للعمل في مصر، لم تتردد في قبولها، وخلال وجودها في القاهرة، وجدت تانيا شغفها الحقيقي في الرياضة، وبدأت رحلتها في عالم اللياقة البدنية.

استوحت تانيا فكرة أكاديميتها من عرض شاهدته في دبي لليوجا الجوية باستخدام المراجيح الحريرية، وقررت تجربة هذه الرياضة بنفسها، وبدأت بحضور دروس في دبي قبل أن تعود إلى القاهرة وتواصل التدريب بمفردها، مع مرور الوقت، جمعت بين خبرتها كمدربة للياقة البدنية وشغفها باليوغا الجوية، وابتكرت مفهوم “آركو دانس” الذي يمزج بين اللياقة البدنية واليوغا باستخدام مراجيح الحرير.

في عام 2016، أطلقت تانيا أول فصل رسمي لـ”آركو دانس” في القاهرة، وخصصت الأكاديمية للنساء فقط لتوفير بيئة مريحة وملهمة، وتقدم الأكاديمية برامج متنوعة تشمل ثلاثة مستويات وسبعة تصميمات راقصة، وقد استقطبت أكثر من 100 طالبة في جميع المستويات، تطمح تانيا إلى تدريب المزيد من النساء ليصبحن مدربات معتمدات، مما يسهم في نشر هذا النوع الفريد من الرياضة.

وتابعت تانيا: “أؤمن بأن الرياضة ليست مجرد نشاط بدني، بل أسلوب حياة يمكن أن يغير حياة الناس، جسديًا ونفسيًا. وتطمح من خلال أكاديميتها إلى تمكين النساء من اكتشاف إمكانياتهن وتجاوز حدودهن”، لذلك قصة تانيا بيلوتشي ليست مجرد حكاية نجاح، بل هي شهادة على قوة الإرادة والتصميم. ومن خلال رحلتها، تثبت أن مصر ليست فقط أرض التاريخ، بل أيضًا أرض الفرص التي تحتضن قصص النجاح من كل أنحاء العالم.

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