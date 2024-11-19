وكيل صحة المنوفية يجري زيارة مفاجئة لمركز صحي ميت خاقان

قام الدكتور أسامة عبدالله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بجولة مسائية مفاجئة لمتابعة سير العمل في مركز صحي ميت خاقان ودار المعثور عليهم.

بدأت الجولة بزيارة المركز الصحي، حيث حرص وكيل الوزارة على التأكد من انتظام العمل وتوافر الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

شملت المتابعة الاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية بشكل كامل، بما في ذلك أطباء الجلدية والأطفال والأسنان، إضافة إلى فرق التمريض والصيادلة والأطباء النوبتجيين.

كما تم التأكد من توافر الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية، مع التركيز على الألبان المدعمة للأطفال حديثي الولادة.

وفي سياق متابعة خدمات الغسيل الكلوي، شدد وكيل الوزارة على أهمية توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وضمان تقديم الخدمة بشكل لائق للمرضى، مع متابعة جودة التعامل مع الحالات المرضية.

واختتمت الجولة بزيارة دار المعثور عليهم، حيث اطمأن الدكتور أسامة عبدالله على تقديم كافة خدمات الرعاية الصحية للنزلاء على أكمل وجه.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتورة إيمان زهران، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمحافظة، والدكتور محمد عبد السلام، نائب مدير إدارة الرعاية الأساسية.