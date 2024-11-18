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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مياه أسيوط تعالج انفجار خط رئيسي بمنفلوط وتؤكد استعادة الخدمة قريبًا

جانب من الإصلاح
جانب من الإصلاح
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، عن نجاحها في السيطرة على آثار انفجار خط المياه الرئيسي بشارع العشرين بمنطقة العاصي بمركز منفلوط، مؤكدة عودة المياه لجميع مناطق المدينة عدا الجزء المتأثر مباشرة من الانفجار.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن فرق العمل الفنية المتخصصة تمكنت من تحديد موقع العطل وبدأت على الفور في أعمال الإصلاح.

وقد جرى تشغيل جميع المحطات بشكل كامل، مع غلق المياه عن الجزء الشرقي من الشارع المتضرر كإجراء احترازي.

وأكدت الشركة على التنسيق المستمر مع شركتي الكهرباء والغاز لضمان سلامة أعمال الإصلاح، مشيرة إلى أن الإصلاحات تسير وفق الخطة الزمنية المحددة ومن المتوقع الانتهاء منها خلال ساعات قليلة.

ودعت الشركة المواطنين إلى التحلي بالصبر، مؤكدة على أنها تبذل قصارى جهدها لاستعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن.

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