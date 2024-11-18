تل أبيب تحت النار.. 5 إصابات وأضرار بالممتلكات جراء سقوط صاروخ على منطقة في رمات غان

أفادت تقارير عبرية، أن منطقة قريبة من مركز تجاري في رمات غان، الواقعة بجوار تل أبيب، تعرضت إلى حريق بسبب إلى سقوط صاروخ.

وفي سياق متصل، أوردت إحدى القنوات التلفزيونية أن حي بني براك شهد اشتعال النيران نتيجة سقوط أجزاء من صواريخ اعتراضية، ما تسبب في تصاعد الدخان وأضرار مادية.

وأشارت مصادر أخرى إلى أن صاروخًا أصاب حافلة كانت تتحرك بين منطقتي بني براك ورمات غان، لكن الحافلة لم تكن تقل ركابًا وقت الحادث.

وقبل الهجوم بقليل، كان على متنها مجموعة من المجندين الذين غادروا الحافلة قبل أن تصاب، وفقًا لتقارير إخبارية عاجلة.

وفي إعلان رسمي، أوضح فريق الإسعاف أن خمسة أشخاص أصيبوا جراء هذه الهجمات، بينهم شخص يعاني من إصابة خطيرة.

وأكدت السلطات أن المنطقة شهدت أضرارًا مادية واسعة النطاق، خصوصًا في الممتلكات الخاصة والمباني القريبة.

من جانبه، صرح رئيس هيئة الإطفاء والإنقاذ لإذاعة الجيش بأن العمليات جارية للسيطرة على الحرائق ومعالجة الأضرار، مشيرًا إلى أن الوضع يتطلب جهودًا مكثفة لإعادة الأمور إلى طبيعتها في المنطقة المتضررة.