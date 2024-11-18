بسبب شظايا مشتعلة.. تحقيق عاجل في حريق مستشفى تحت الإنشاء بحدائق أكتوبر

أجرت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقا عاجلا حول حريق نشب داخل مستشفى تحت الانشاء بمنطقة حدائق اكتوبر ، وإصابة شخصين باختناق من الدخان الناتج من الحريق وجرى اسعافهم، وكلفت المعمل الجنائي بمعاينة الحريق لمعرفة أسبابه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

شظايا مشتعلة

وتبين من خلال التحقيقات أن الحريق نشب داخل كوبري يربط مبنين تابعين لمستشفى تحت الانشاء، وحدث بتطاير شظايا مشتعله، أثناء أعمال صيانة بالكوبري على بعض معدات بلاستيكية أدى إلى اشتعالها، محدثاً سحابة دخان وهو ما تسبب في إصابة شخصين باختناق، تم اسعافهم فور خروجها من ممر الكبري.

حريق مستشفى

البداية بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة حدائق أكتوبر، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مبنى تحت الإنشاء بمنطقة زوي.

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بسيارتي إطفاء بالتنسيق مع مأمور القسم الي محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، نشوب حريق في كوبري واصل بين مبنيين بالمستشفى -تحت الإنشاء- مما أسفر عن سقوط حالتي اختناق خضعا للإسعافات اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.