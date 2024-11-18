منتخب الشباب يتدرب على مجموعتين استعدادا للقاء ليبيا فى تصفيات أفريقيا

تدرب اليوم، منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم، على مجموعتين استعدادا للقاء ليبيا يوم الأربعاء، فى الخامسة مساء باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، فى الجولة الثالثة لدورة شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

وتدربت مجموعة فى الجيم وحمام السباحة والجاكوزي تحت قيادة د.صلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي هم الأساسيين الذين لعبوا لقاء الجزائر أمس بينما تدرب البدلاء تحت قيادة ميكالى المدير الفني ومساعديه ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب الوطنى وموسيس مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال فى حضور الكابتن اسلام الشاطر مدير المنتخب .

ويتطلع منتخب الشباب لإحياء آماله فى عبور التصفيات رغم الظروف الاستثنائية التى يمر بها والتى تتضمن إعداد مضغوط لم يتجاوز مدته 14 يوما تدريبات ، خاصة وأن التصفيات تعد محطة مهمة فى بداية ولاية البرازيلى ميكالى الذى تم التعاقد معه لبناء جيل أوليمبي قوي لدورة لوس أنجلوس 2028 والتى ستبدأ تصفياتها التمهيدية بعد نحو سنة على غرار تجربته الأولمبية السابقة التى قاد فيها المنتخب الأوليمبي للمركز الرابع فى أولمبياد باريس 2024 .

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