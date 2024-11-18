الأمن يكشف تفاصيل واقعة التنقيب عن الآثار في الأقصر

أوضح مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الإجتماعى والذى يتضمن إستغاثة أحد المواطنين لإستخراج جثمان نجله "المتوفى" الذى لقى مصرعه إثر إنهيار حفرة عليه بأحد المنازل بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر ترجع حقيقته إلى أنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ لمركز شرطة أرمنت بمديرية أمن الأقصر من (مزارع) بإنهيار حفرة وبداخلها أحد الأشخاص أثناء عمله بمنزله الكائن بذات الدائرة، حيث إنتقلت الأجهزة الأمنية على الفور لمحل البلاغ وتم ضبط (6 عناصر إجرامية "من بينهم المُبلغ") لقيامهم بأعمال حفر بمنزل المُبلغ بقصد التنقيب عن الآثار بطريقة غير مشروعة ( قررت النيابة العامة إستمرار حبسهم على ذمة التحقيقات) .. كما تبين مصرع أحدهم داخل حفرة دائرية (بقطر 2 متر، وعمق حوالى 30 متر) نتيجة إنهيار التربة عليه وقد قامت قوات الحماية المدنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاولة إستخراج جثمان المذكور رغم صعوبة التربة الرملية وعمق الحفرة بالمنزل محل الواقعة، كما وافقت النيابة العامة على طلب والد المتوفى بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى أعمال الحفر على نفقته الخاصة تحت إشراف قوات الحماية المدنية، وما زالت الجهود مستمرة.

وأكد المصدر أن تناول الواقعة بذات الأسلوب يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف الحقائق لتضليل الرأى العام فى محاولة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها.