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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن ينفي مزاعم جماعة الإخوان الإرهابية حول أهرامات الجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أوضح مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن اتفاق عدد من الأشخاص على شراء قطع حجرية من المنطقة الأثرية بالأهرامات بالجيزة بزعم إرسالها لأحد أصدقائهم بالخارج "قديم" سبق تداوله عام 2016، وتم ضبط مرتكبى الواقعة فى حينه واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما تم نشر بيان بالواقعة على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية آنذاك.

وأكد المصدر على أن دأب جماعة الإخوان الإرهابية على إعادة نشر مقاطع فيديو " قديمة" والزعم بكونها "حديثة" يأتى فى إطار ترويج الشائعات وتزييف الحقائق مما يدلل على حالة الإفلاس التى تمر بها الجماعة  وهو ما يعيه الشعب المصرى. 

 

الاخوان الارهابية مصدر أمني مقطع الفيديو لجماعة الإخوان الإرهابية بالاهرامات