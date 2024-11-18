الأمن يكشف حقيقة الزعم بتعرض شخص للإهانة من قبل أحد رجال الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن زعم أحد الأشخاص بتعرضه للإهانة من قبل أحد رجال الشرطة بمركز شرطة صان الحجر بالشرقية .



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن زعم أحد الأشخاص بتعرضه للإهانة من قبل أحد رجال الشرطة بمركز شرطة صان الحجر بالشرقية .

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 16 الجارى حضر للمركز الشخص المذكور وبرفقته "نجل عمه"، لزيارة (أحد المحتجزين على ذمة إحدى القضايا) فى غير أوقات الزيارة وتقابلا مع أحد رجال الشرطة ، وطلبا منه السماح بالزيارة وإدخال الأطعمة فرفض لتأخر وقت الزيارة وفقاً للقواعد ، وفى وقت لاحق تم السماح لهما بإجراء الزيارة فقام ببث مقطع الفيديو المشار إليه وإدعى خلاله إهانته من رجل الشرطة على خلاف الحقيقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب.