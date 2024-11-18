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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السفير العراقي يلتقي مساعد وزير الخارجية

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التقى د. قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير إيهاب فهي مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، بمقر وزارة الخارجية المصرية، في العاصمة الإدارية الجديدة.

تناول اللقاء بحث مجمل الملفات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض الرؤى حول عدد من القضايا العربية والدولية لاسيما ما يحدث في الشرق الأوسط في فلسطين ولبنان ، وتبعات الحرب على غزة، كما تم مناقشة ملفات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين واللجنة العليا المشتركة، فضلًا عن التباحث بشأن آليات عمل اتفاقية التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن.

السفير العراقي مساعد وزير الخارجية