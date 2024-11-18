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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بفيديو تروسيكل الجيزة

صورة الواقعة
صورة الواقعة
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تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بوضع عدد من الطلاب صغار السن داخل مركبة تروسيكل بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة معرضًا حياتهم للخطر  تم ضبطه. 
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف مُلابسات ما تم تداوله بشأن قيام أحد الأشخاص بوضع عدد من الطلاب صغار السن داخل مركبة تروسيكل بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة معرضًا حياتهم للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة التروسيكل وقائدها ( حارس عقار كائن بمحافظة الجيزة ).. وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بإستخدام مركبة التروسيكل "ملك شقيقه"، وأن الطلاب سالفى الذكر " أولاد أشقائه " وكان فى طريق العودة بهم من إحدى المدارس إلى منزله.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبة وقائدها.

مواقع التواصل الاجتماعي الطلاب صغار تروسيكل 6 أكتوبر بالجيزة وزارة الداخلية