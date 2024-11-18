ضبط المتهمين بفيديو تعاطي مخدر الحشيش في الجيزة

رصدت الأجهزة الأمنية لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يظهر خلاله شخصان داخل سيارة ملاكى متوقفة على جانب أحد الطرق بمحافظة الجيزة وقيام أحدهما بتجهيز سيجارة يشتبه فى احتوائها على مخدر الحشيش.

بالفحص أمكن تحديدهما وضبطهما (عامل، سائق) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتعاطيهما للمواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.