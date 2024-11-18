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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهمين بفيديو تعاطي مخدر الحشيش في الجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية  لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو  يظهر خلاله شخصان داخل سيارة ملاكى متوقفة على جانب أحد الطرق بمحافظة الجيزة وقيام أحدهما بتجهيز سيجارة يشتبه فى احتوائها على مخدر الحشيش.
بالفحص أمكن تحديدهما وضبطهما (عامل، سائق) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتعاطيهما للمواد المخدرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

مقطع فيديو سيارة ملاكى متوقفة الجيزة سيجارة مخدر الحشيش