عرض وندوة لفيلم "شتاء أبدي" ضمن البانوراما الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي.. غدا

يشهد، غدا الثلاثاء 19 نوفمبر، عرض وندوة للفيلم الروسي "شتاء أبدي"، ضمن البانوراما الدولية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "شتاء أبدي" روائي تدور أحداثه في 1997، تعيش مالو، ممثلة متقلبة وعاطلة عن العمل، في الخمسين من عمرها. تعيش مع والدتها المحافظة في منزل متداعٍ بأحد أحياء الصفيح في ريو دي جانيرو، تحاول التعامل مع علاقتها المتوترة بابنتها البالغة بينما تعيش على ذكريات ماضيها الفني المجيد.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 70 دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساء على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية ويعقبه ندوة لصناعه، وهو من إخراج نيكولاي لاريونوف.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".