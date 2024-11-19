تعرف على طريقة التعامل مع الشخصية العنيدة بإجماع من علماء النفس

تعتبر تناول الشخصية العنيدة من أهم الموضوعات التي يتناولها علم النفس ويهتم لها ولأنها موضوع مهم فقد اختص علماء النفس بدراسته من حيث أسبابها وكيفية تأثيرها على الحياة الاجتماعية فضلًا عن عرض الصعوبات التي قد يترض لها من يتعامل معها فضلا عن إعطاء استراتيجية للتعامل معها وأسبابها الكامنة من حيث التواصل مع الأخرين وكيفية علاجها.

بهذه الاسطر نتعرف عليها وسماتها واسبابها فضلًا عن عوامل تكوينها وسلوكياتها وكيفية التعامل معها ونصائح لكيفية التعامل معها وعلاجها لما لها من سمات سلبيه تؤثر على الفرد من حيث تعامله مع نفسه والاخرين ومن ثم المجتمع.

أولًا.. تعريف الشخصية العنيدة

تعرف بأنها معقدة تتمسك برأيها بشده ترفض قبول الأخر كما انها مصره على وجهة نظرها تتحدى الاخر اذ يصعب التكيف معها.

سماتها كما اجمع عليها علماء النفس

تفضل التمسك بأرائها إذ تميل للتحكم والسيطرة على المواقف وتميل للقيادة ومن ثم يواجه الاخرون الصعوبة في التعامل معها

ثانيًا أسبابها

تتكون من عوامل خارجيه وداخليه. من العوامل الخارجية التربية والبيئة والخبرات السابقة ذلك عن العوامل الخارجية، أما الداخلية فقد تتمثل العوامل الوراثية والتربية، لأن التربية تلعب دور أساسي سلبى وذلك منذ الطفولة حيث أساليب الصرامة والقسوة.

البيئة المحيطة

تلعب دور حيوي وهام وذلك يتجلى في التوتر والضغوط المتوتر الذى يعشيه فيطفى عليه قدر من العند للرأي والتحكم.

الخبرات السابقة

تشكل الشخصية العنيدة حيث الماضي الذي يحيطه قدر من الصعوبة في التكيف فضلًا عن كمية الخذلان من الأخرين التي تكسبه قدر من العند

العوامل الوراثية

تتبلور هذه العوامل في كونها داخليه تزيد من مستوى عناد الفرد إذ أن هناك من ورثته من كان عنيد في سلوكه

ثالثا:السلوكيات التي تظهر على الشخص الذى يميل للعند

يميل الشخص العنيد لممارسه بعض السلوكيات من أمثالها التحدي والعدوانية وعدم تقدير الأخرين وعدم الاحترام والتقدير، مما يعيق التواصل مع الأخرين.

رابعا: كيفية التعامل مع الشخصيات العنيدة

اجمع علماء النفس على طريقة ممنهجة بيمكن بها التعامل مع الشخصية العنيدة إذ تتمثل في اتباع الأتي

1. التواصل بفاعليه

الحفاظ على التواصل الجيد بالاستماع للأراء واحترام مشاعره وذلك بشكل صادق

2. التفاهم والتسامح

عليك ان تقبله وتتماسح معه وتقدر من رغباته وميوله

3.ايجاد نقاط التوافق

يجب تأهيل العنيد لبث الشعور بداخله بأنه متوافق مع الاخرين وانه لديه قرار يشترك فيه الجميع

4. تقديم الدعم باظهار التعاطف مع العنيد يكون تفهمه ومن ثم تقديم المشورة له بشكل غير مباشر.

النصائح التى اجمع عليها علماء النفس للتعامل مع العنيد

1. التواصل بشكل واضح وصريح

يجب اعطاء الفرصة للعنيد للتعبير عن مشاعره واحتيجاته بوضوح والصوق فى ذلك

2. المحافظة على هدوء الاعصاب

تعامل معه بهدوء ومرونه وصبر.

3. تقديم دعم وتشجيع

احرص على تشجيعه والتعامل معه بمرونه

4. عدم المساس بكرامته

احترمه وقدر وجهة نظره

5. التفكير الابداعى

وجه له حلول كثيره ومرنه حتى توجهه لمها هو افضل ومبتكر وساعده على اعطاءه حلول مبتكره