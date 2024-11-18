قريبا.. أعمال حسام الحداد الفكرية عن مركز إنسان

الإثنين 18/نوفمبر/2024 - 10:37 م

أعلن مركز إنسان للنشر عن تعاقده مع الباحث الكاتب الصحفي حسام الحداد، رئيس قسم الإسلام السياسي بـ"البوابة نيوز"، على إصدار أعمال فكرية جديدة .

ولا يعد هذا هو التعاون الأول بين الكاتب ومركز إنسان، حيث صدر لهما سويًا عدة أعمال منها "الإمام علي وأصول الحكم"، "روح الحضارة"، "موسوعة أمراء الإرهاب"، و"حكاية مكتبة الإسكندرية القديمة".



وأكد الناشر أن الكاتب والصحفي حسام الحداد له عدد من العناوين الهامة في عالم الدراسات السياسية والاجتماعية “ وخاصة في مجال الإسلام السياسي، حيث يعتبر من أبرع الكتاب والباحثين الحاليين في شئون الإسلام السياسي”، وسوف يتم اصدار أعمال الحداد الجديدة خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.



حسام الحداد رئيس قسم الإسلام السياسي بالبوابة نيوز بجانب كتاباته في عدد من الصحف المصرية .

وللكاتب عدد من الأعمال الشهيرة منها؛ أحاديث تؤسس لدونية المرأة، وخطاب العنف والدم في الفقه الإسلامي، وقد عقد عدد من الندوات في فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب وساقية الصاوي ونقابة الصحفيين والعديد من المنتديات الثقافية.