رئيس البرلمان العربي يهنئ "الصفدي" بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب الأردني

هنأ محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أحمد الصفدي بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا أن انتخاب الصفدي يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها من أعضاء مجلس النواب الأردني ويعكس خبراته الواسعة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، مشيدًا بدوره وجهوده الحثيثة في تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن تطلعه لتعزيز وتيرة التعاون والتنسيق بين البرلمان العربي ومجلس النواب الأردني خلال المرحلة المقبلة، متمنيًا لرئيس مجلس النواب الأردني وجميع أعضائه بالتوفيق والسداد، بما يلبى طموحات الشعب الأردني في التقدم والازدهار.



https://youtu.be/NAOyJdZEUrI