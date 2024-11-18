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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عرض فيلم "في الكاميرا" لأمير المصري ضمن العروض الخاصة بمهرجان القاهرة.. غدا

أمير المصري
أمير المصري
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يشهد غدا الثلاثاء 19 نوفمبر، عرض فيلم "في الكاميرا" للفنان أمير المصري، ضمن العروض الخاصة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

 

فيلم "في الكاميرا" روائي تدور أحداثه حول يتتبع الفيلم عدن، الممثل الشاب الذي يعيش دورة من اختبارات الأداء الكابوسية. بعد عدة تجارب رُفض فيها، يقرر عدن أن يجد طريقة بنفسه ليعثر على دور جديد يؤديه. 

 

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 96 دقيقة، في تمام الساعة الرابعة عصرا بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج نقاش خالد.

 

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

مهرجان القاهرة السينمائي في الكاميرا أمير المصري