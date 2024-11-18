مثمنًا دور الملك محمد السادس.. رئيس البرلمان العربي يهنئ المغرب بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال

هنأ محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، المملكة المغربية ملكًا وحكومةً وشعبًا وبرلمانا، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لعيد استقلال المملكة المغربية الذي تحتفل به يوم 18 نوفمبر من كل عام، مؤكدًا أن هذه الذكرى الوطنية تجسد أرقى معاني التلاحم بين الشعب المغربي وقيادته، وهي مناسبة نستحضر معها السياق التاريخي لهذا الحدث العظيم الذي يعكس وطنية وإرادة شعب المملكة المغربية العزيز.

وأعرب "اليماحي"، عن تقدير البرلمان العربي لما حققته المملكة المغربية في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، من إنجازات تنموية في كافة المجالات فضلًا عن تعزيز دور ومكانة المملكة المغربية على المستويات العربية والإقليمية والدولية، مثمنًا دوره في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن أطيب تمنياته للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بدوام الصحة والعافية، وللشعب المغربي العزيز بالمزيد من التقدم والازدهار، والسير بخطى حثيثة نحو النهضة الشاملة تحت قيادته.





https://youtu.be/Qai3jiOrrHM