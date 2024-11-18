وزير الشباب يفتتح مقر اللجنة البارالمبية المصرية بعد تجديده وتطويره

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، مقر اللجنة البارالمبية المصرية بعد تجديده وتطويره، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، ولفيف من الاعلاميين، والأبطال البارالمبيين.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بالرياضة البارالمبية، وتواصل دعمها من خلال توفير كافة الإمكانيات التي تساعد على تحقيق أحلامها، ورفع علم مصر عالياً في المحافل الدولية.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن هذا المقر الجديد ليس مجرد مبنى، بل هو بيت للبطولة والإصرار، فأبطالنا البارالمبيون هم نموذج يحتذى به في العزيمة والإصرار والتحدي، وهم يمثلون قيمنا الوطنية الأصيلة، مشيراً إلى أن الأبطال البارالمبيين هم مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً، ونحن على يقين بأنهم سيواصلون تحقيق الإنجازات التي تسعد شعب مصر.

وأعرب وزير الرياضة عن سعادته بافتتاح مقر اللجنة البارالمبية المصرية الجديد، والذي يمثل شاهداً على التطور المستمر الذي تشهده الحركة البارالمبية في مصر، موجهاً الشكر والتقدير للجنة البارالمبية المصرية على جهودها المتواصلة لخدمة الرياضيين البارالمبيين، لمواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، أن الرياضة تعيش العصر الذهبى فى عهد الرئيس السيسى خاصة الرياضة البارالمبية فى ظل الدعم الذى يلقاه الأبطال البارالمبيين فى عهد فخامته على جميع المستويات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية أن السنوات الأخيرة شهدت استضافة مصر العديد من البطولات القارية والعالمية البارالمبية، بالإضافة إلى تحقيق الكثير من الإنجازات والألقاب فى مختلف البطولات وآخرها بارالمبياد باريس 2024.