أشرف زكي يكشف أسباب ترشيح الفنان ياسر علي ماهر لجائزة التفوق

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن إختيار الفنان ياسر علي ماهر لنيل جائزة التفوق ضمن جوائز الدولة، جاء نظرا لاسهاماته الكبيرة سواء على المستوى الفني أو الفكري، إلى جانب الخدمات العامة التي يشارك فيها، وعلى رأسها دار رعاية الفنانين.

أكد زكي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" ، أن الفنان ياسر علي ماهر يستحق التكريم عن جدارة، وهو فنان عظيم ومثقف، وله مسارات عديدة، وليس مجرد فنان، بل هو شاعر وكاتب، وله إسهامات كبيرة في قضايا وطنه، مما يجعله نموذجًا للفنان المتكامل الذي يستحق كل تقدير.

أشار نقيب المهن التمثيلية إلي أن الفنان ياسر علي ماهر قدم العديد من الأعمال المتميزة في مجالات متعددة، و أن مسيرته الفنية تشمل أيضا جانبًا خدميًا بارزًا، حيث شارك في العديد من المبادرات التي تهتم بالمجتمع والفن معا، قائلًا: "ياسر قدم إسهامات كبيرة في العمل العام والخدمة المجتمعية، وهذا ما يجعله شخصية متكاملة ويستحق أن يكون قدوة في الفن والعمل الوطني".

وأضاف الفنان أشرف زكي أن النقابة تعتبر ياسر علي ماهر من أبرز الفنانين الذين قدموا إضافة حقيقية للدراما ولهذا جاء ترشيحه لنيل جائزة التفوق.