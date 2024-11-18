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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سفيرا الصومال والكويت يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

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التقى  السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم،  السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وثمن سفير الصومال في تصريح له عقب اللقاء، العلاقات الصومالية الكويتية الأخوية الراسخة، مؤكدا حرصه على زيادة وتيرة التنسيق والتعاون مع دولة الكويت الشقيقة خلال المرحلة المقبلة ، في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية .

وأشاد سفير الصومال بالنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها دولة الكويت تحت قيادة سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، متمنيا للكويت الشقيقة وشعبها العزيز المزيد من التقدم والرخاء.

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الصومال والكويت السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية