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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

غداً .. عرض الفيلم الغربي "أنا ماشي أنا" بمهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي
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يعرض غدا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الفيلم المغربي أنا مش أنا في تمام الساعة 6 مساءً اخراج هشام الجباري الذي سبق وحصد العديد من الجوائز تقديرًا لإسهاماته في تطوير الدراما المغربية. من أبرز أعماله السينمائية: “دموع إبليس” (2015)، انا ماشي انا” (2023)، و“حادة وكريمو ” (2024).

‏‎الفيلم بطولة عزيز داداس زيُعد من أبرز الممثلين المغاربة،  ومن أبرز أعماله السينمائية: و “الطريق إلى كابول” (2012)، “انا ماشي انا” (2023))* ، والبطل (2024) .

 

‏‎وتشارك في البطولة مجدولين الإدريسي ، ومن أبرز أعمالها السينمائية: “لحنش” (2017)، انا ماشي انا (2023) ، على الهامش (2024) .

 

 

مهرجان القاهرة السينمائي فيلم مغربي