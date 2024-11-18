غداً .. عرض الفيلم الغربي "أنا ماشي أنا" بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض غدا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الفيلم المغربي أنا مش أنا في تمام الساعة 6 مساءً اخراج هشام الجباري الذي سبق وحصد العديد من الجوائز تقديرًا لإسهاماته في تطوير الدراما المغربية. من أبرز أعماله السينمائية: “دموع إبليس” (2015)، انا ماشي انا” (2023)، و“حادة وكريمو ” (2024).

‏‎الفيلم بطولة عزيز داداس زيُعد من أبرز الممثلين المغاربة، ومن أبرز أعماله السينمائية: و “الطريق إلى كابول” (2012)، “انا ماشي انا” (2023))* ، والبطل (2024) .

‏‎وتشارك في البطولة مجدولين الإدريسي ، ومن أبرز أعمالها السينمائية: “لحنش” (2017)، انا ماشي انا (2023) ، على الهامش (2024) .