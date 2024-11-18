"مستقبل وطن" يستضيف وزير البترول لمناقشة رؤية القطاع وخطط عمله

نظم حزب مستقبل وطن، ندوة حضرها المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، والنائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ورؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الأمانة المركزية للحزب، والأمناء العام المساعدين للحزب، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، فضلا عن عدد من قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأوضح النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، أن جلسة اليوم هي السادسة ضمن سلسلة الندوات الدورية التي تستضيفها الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن مع أعضاء الحكومة، بهدف مد جسور التعاون بين الأجهزة التنفيذية والحزب، معرباً عن الاستعداد لتوظيف كافة الأدوات التنظيمية للحزب لصالح الخطط التنموية التي تنفذها الدولة المصرية.

كما استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، المحاور الأساسية فى المرحلة الحالية للوزراة، بهدف تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية والتركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم الإستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة، متابعاً أنه جاري العمل علي تعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات فى مصر،، مع الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.

وطرح الحاضرون مجموعة من النقاط التي تخص قطاع الترول من واقع مطالبات المواطنين في المحافظات المختلفة، وشملت منظومة إيصال الغاز للمنازل ووصول الدعم على المواد البترولية إلى مستحقيه وغيرها من القضايا الهامة.