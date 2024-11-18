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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سيدات الزمالك تفوز على الطيران في الدوري الممتاز للكرة الطائرة

فريق طائرة الزمالك
فريق طائرة الزمالك
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فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، على نظيره الطيران بنتيجة 3 -0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، على صالة الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز .

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25- 18

25 - 11

25 - 18

ومن المقرر، أن يلتقي "طائرة الزمالك" مع نظيره الشمس، يوم الجمعة المقبل، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

ويتواجد "طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب فرق؛ "سبورتنج، والشمس، والزهور، والمعادي، والمقاولون العرب، والطيران، وهليوليدو".

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".

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