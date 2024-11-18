تفاصيل الزيادة المرتقبة في أسعار المحمول والإنترنت.. تنظيم الاتصالات يوافق مبدئيٌا

كشف محمد شمروخ ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن الموافقة المبدئية لرفع أسعار خدمات الاتصالات، بما في ذلك المكالمات وخدمات الإنترنت، وذلك خلال جلسة “الجيل الخامس” التي عُقدت ضمن فعاليات ثاني أيام معرض Cairo ICT 2024.

أكد شمروخ أن القرار جاء استجابة لزيادة تكاليف التشغيل التي تواجهها شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري.

وأوضح أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعطى موافقة مبدئية على رفع الأسعار، مشيرًا إلى أن الإعلان عن الباقات الجديدة سيكون قريبًا.

أضاف شمروخ أن زيادة الأسعار تهدف إلى دعم استمرارية تقديم خدمات عالية الجودة للمستهلكين، مع مراعاة الظروف التشغيلية للشركات مشددا على أن الجهاز يعمل حاليًا على تحديد التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة الجديدة، بما يضمن تحقيق توازن بين مصالح المستخدمين واحتياجات الشركات لمواجهة التحديات الاقتصادية.

تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات تطورات تقنية متسارعة، مثل إدخال تقنيات الجيل الخامس (5G)، التي تتطلب استثمارات ضخمة من الشركات لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات.