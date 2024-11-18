كامل أبو علي يجتمع بالكابتن علي ماهر لبحث كافة الملفات المتعلقة بالفريق المصري

عقد كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري مساء اليوم الاثنين، اجتماعًا مطولًا بالكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي وذلك بحضور محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق الأول والكابتن محمد عبد الكريم المدرب العام للفريق.

وخلال الاجتماع اطمئن كامل أبو علي من الكابتن علي ماهر على كافة استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة والتي ستشهد العديد من المباريات الهامة للفريق سواء ببطولة الدوري أو بدور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، كما استمع كامل أبو علي إلى كافة تصورات الكابتن علي عن المرحلة المقبلة وكافة متطلبات الفريق وأوضاعه الفنية والإدارية.

هذا وقد أكد كامل أبو علي للكابتن علي ماهر على ضرورة بذل الجميع داخل الفريق لقصارى الجهد خلال الفترة المقبلة حرصًا على تحقيق طموحات جماهير المصري العظيمة والتي لا تتوانى عن مؤازرة الفريق ودعمه.

فيما أعرب الكابتن علي ماهر عن شكره الكبير ل كامل أبو علي والذي يتابع كافة المستجدات داخل الفريق عن كثب ، مؤكدًا أن دعمه الكبير ومن خلفه مجلس إدارة النادي المصري يلقي بمسئوليات كبيرة على الجهاز الفني واللاعبين.