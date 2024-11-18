جامعة المنوفية تنظم الملتقى التدريبى الأول للشباب لريادة الأعمال "فكرتك شركتك"

نظمت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، الملتقى التدريبي الاول لريادة الأعمال تحت إشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور فريد وجدي مدير مركز البحوث والتنمية التكنولوجية بالجامعة وبحضور، الدكتور أحمد الحلفاوي مدير عام ريادة الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار، ولاء محى الدين مدير مركز النيل للاعلام بالمنوفية، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وجهاز تنمية المشروعات بالمنوفية.

أكد الدكتور أحمد القاصد، على ان الجامعة تسعى دائمًا من خلال مراكزها المختلفة إلى تقديم التدريب والتأهيل اللازم لطلابها وتحرص على تحقيق التعاون من خلال الشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات والعمل علي تمكين الشباب لإقامة مشروعات بالاعتماد على مخرجات البحث العلمي و تشجيع الطلاب علي إقامة المشروعات الصغيرة والاستثمار وريادة الأعمال وتحويل الأفكار البحثية المبتكرة إلى مشروعات تساهم في تحقيق أهداف مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان وتوجهات الدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

كما رحب الدكتور صبحي شرف بالحضور مقدماً الشكر للهيئة العامة للاستثمار ولجهاز تنمية المشروعات ومركز النيل لتعاونهم مع الجامعة فى استثمار البحوث والأفكار المبتكرة وتحويلها إلي مشاريع ونماذج استثمارية مربحة، مشيرا إلي أن الجامعة تحرص على التنسيق مع كافة الجهات لتوفير البيئة المناسبة للطلاب لحضور الفعاليات واللقاءات والمنتديات التى تهتم بنشر ثقافة ومفهوم ريادة الاعمال وتعريف الطلاب بها

وأضاف أن الملتقى التدريبي تناول افكار لمشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الخضراء وكيفية صناعة البيزنس وتحويل الفكرة لمشروع والفرق بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs والمشروعات الريادية Startups وصفات رائد الأعمال، وكيفية عمل دراسة الجدوى وأنواعها الاقتصادية والقانونية والتسويقية والاجتماعية والفنية والبيئية، وخطوات دراسة الجدوى، وأهميتها في إنجاح المشروع.

وأوضح الدكتور فريد وجدى مدير مركز البحوث والتنمية التكنولوجية بالجامعة ان هذا الملتقي يأتي في اطار اهتمام الجامعة بتطوير البحوث والمشروعات التطبيقية وان الملتقى تضمن محاضرات عديده فى دور رياده الاعمال في تطوير البحوث التطبيقية قام بها مدربين متميزين من هيئه الاستثمار بالإضافة الى عرض ابحاث تطبيقيه من طلاب كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة والتمريض والهندسة.

وقد حاضر في حاضر الملتقي التدريبي محمد بكار ورانيا مرزوق من فريق العمل بمركز فكرتك شركتك بحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب وطالبات الجامعة وأعضاء الجهاز الإداري بالجامعة.

وهذا وقد قام الدكتور صبحي شرف بافتتاح معرض المشروعات المبتكرة لطلاب كليات طب الاسنان والصيدلة والتمريض وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الهندسة حيث يشمل المعرض ٨ مشروعات مبتكرة يمكن تنفيذها وتصنيعها وتسويقها.

كما جرى تكريم عدداً من الطلاب المتميزين في مجال ريادة الاعمال.