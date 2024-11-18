حصلت "البوابة نيوز" على ما تضمنته التحقيقات من أقوال شهود الإثبات في القضية رقم 3593 لسنة 2024، والمقيدة برقم 1143 لسنة 2024 جنايات كلي بورسعيد، والمتهم فيها سيدة بورسعيد بتخدير طفلها وتصويره عاريا ومحاولة قتله بالتعاون مع آخر من دولة عربية لبيع أعضائه والاتجار بالبشر.

ننشر أقوال شهود الإثبات بقضية سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير طفلها لبيع أعضائه

وتنظر محكمة جنايات بورسعيد يوم 21 ديسمبر من العام الجاري، أولي جلسات محاكمة السيدة "هـ.ث.م.د" والمدعو "ع.ا.م.ا"، أجنبي الجنسية طفل تجاوز 15 من عمره ولم يبلغ 18 عاما، بارتكاب جرائم الاتجار في البشر، و هتك عرض الطفل نجل المتهمة الأولي، والشروع في قتل الطفل بالعقاقير الطبية السامة، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمتهم نجل السيدة، واحرزا بقصد العرض مقاطع مرئية خاصة بالمجني عليه خادشة للحياة وتتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال.

شهد والد الطفل الذي استخدمته الأم وحاولت قتله بعد تصويره عاريا بالتعاون مع المتهم الثاني من دولة عربية، بأن زوجته تولت مسؤولية حضانة المجني عليه عقب انفصالهما، وهو القائم على المصاريف المعيشية لهم، وتنامي إلى علمه قيام المتهمة باعطاء عقاقير ومواد ضارة لنجله المجني عليه، والتقاط مقاطع مرئية له حال كونه مجردا من ملابسه، لارسالها للمتهم الطفل الثاني، وأعطته عقاقير ومواد ضارة نظير مبلغ مالي، وعقب الواقعة قصد إلى مسكن المتهمة وعثر على التقرير الطبي الصادر من مستشفى ال سليمان، والثابت به الحالة المرضية التي لحقت بالمجني عليه الطفل نجله، نتيجة أفعال المتهمين بهم وأعزى قصد المتهمين تعاملهما في نجله الطفل المجني عليه الأول، واستغلاله جنسيا، وإعطائه عقاقير ضارة وهتك عرضه ومحاولة قتله.

وكشفت طبيبة الأطفال في نص التحقيقات أنها حال قيامها بمهام عملها بمستشفى ال سليمان حضر الطفل المجني عليه وكان في حاله مرضية حرجة وضربات القلب ومعدل التنفس سيئين، وأقرت المتهمة لها بأن المجني عليه الطفل تناول أقراص دوائية بكميات متفاوتة وأعطتها شريط لكل عقارب منهم، وعقب اتخاذ الإجراءات الطبية عثرت بنواتج الغسيل المعدي الأول على ست أقراص زائبة، ورفضت المتهمة البقاء بالمستشفى أو الابلاغ عن الواقعة، وتم إعادة الغسيل ونتج عنه عصارة صفراء ممزوجة بمواد مخاطية، وتم اخذ عينة الدم من المتهمه الأولى الأم وتم اجراء التحاليل لتلك العينة، وتحسنت الحالة الطبية للمجني عليه بعد إجراء غسيل المعدة الثاني، واردفت بأنه بالنسبه لعقار نايت كالم ودورمافال يتم استعمالهما لحالات مضادات الاكتئاب والأرق، وبالنسبه لعقار كلوزابيكس مصنف كمادة تستخدم في الهياج العصبي، وهذه الأدوية غير مسموح تعاطيها لاي طفل وتناولها بكميات كبيرى تتحول إلى مواد سامة تؤدي للوفاة.

وشهد مفتش بالادارة العامة لمكافحة الهجره غير الشرعية والاتجار بالبشر بأن تحريات دلته على أن المتهم الثاني والمقيم بدولة عربية قام باستخدام الحساب الشخصي له على فيسبوك لتوجيه دعوة عامة للتحريض على الإتجار بالبشر، وكان ذلك في شهر مارس من عام 2024، بان قام بكتابه منشور ليتمكن من خلاله استقطاب العديد من أولياء الأمور والمتعاملين مع الأطفال لموافقتهم نظير مبلغ مادي على تصوير الأطفال حاله كونهم مجردين من ملابسهم لاشباع غرائزه الجنسية بمشاهدته لاعضائهم التناسليه، واستغلالهم جنسيا في عرض تلك المقاطع على الغير كمقاطع تشويقية، تمهيدا لازهاق أرواحهم، وتصوير مقاطع العنف الطبي لهم لتحقيق النفع المادي له، وقامت المتهمه الأولى بالاتفاق مع المتهم من خلال حسابها الشخصي على الأدوات والعقاقير، وقامت باعطاء تلك العقاقير للمجني عليه نجلها بجرعات سامة مع علمها بخطوره تلك العقاقير، والتقطت له المقاطع المرئيه التي تتضمن عنف طبي، وذلك بهدف نشرها لراغبي مشاهدتها لجني الارباح المادية، ولم تكتمل جريمة الأم والمتهم الأجنبي لتدارك المجني عليه بالعلاج، الا أنهما كانا قاصدين قتله.