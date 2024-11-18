وكيل وزارة الصحة يجرى زيارة مفاجئة لمستشفى الشيخ زويد المركزى

اجري الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، يرافقة الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة والدكتور حسام ابو القاسم مدير إدارة المستشفيات، زيارة مفاجئة اليوم، لمستشفى الشيخ زويد المركزى، وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ، ومتابعة اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وأكد الدكتور أسامة سالم، انه خلال الزيارة تفقد الدكتور أحمد سمير أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة، وتأكد من تواجد الأطقم الطبية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى،

وأشار الدكتور حسام ابو القاسم، عقب توليه مهامه، الى أن توجيهات الدكتور أحمد بدر أثناء الزيارة بتفعيل تحسين الخدمات الصحية وتطويرها داخل المستشفيات هدف المرحلة الراهنة ، وأن تعليمات وكيل الوزارة بضرورة الانتهاء من المشروعات الصحية القائمة داخل المستشفيات من رفع كفاءة وتأهيل سيكون له دور كبير في رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.