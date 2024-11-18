ورش فنية واكتشاف مواهب بالمواقع الثقافية بشمال سيناء

شهدت مواقع فرع ثقافة شمال سيناء عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن أجندة عمل الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار خطة وزارة الثقافة بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة".

وأقيم بقصر ثقافة العريش، ورشة فنية فى الرسم وعروض ترفيهية لمسرح العرائس ، واكتشاف مواهب ، اعداد ومتابعة الفنانه ايناس سمير مدير القصر، كما عقدت ورشة حكى ومناقشة كتاب « قصة ام المؤمنين السيد خديجة بنت خويلد » للكاتب محمد عطيه الابراشى ، بقصر ثقافة الشيخ زويد ، اعدها محمد محمود مسئول النشاط ، بمتابعة أشرف خيرت مدير القصر.

وشهد بيت ثقافة المساعيد ورشة فنية فى الرسم واكتشاف وتنمية مواهب الرواد فى الالقاء والشعر ، تميز من بين الرواد الطالبه رانيا حسين بقصيدة وطنية فى حب مصر ، اعداد سلوى برعى مسئول النشاط، بمتابعة احمد صابر مدير البيت.

وفي بيت ثقافة رابعة تم تصميم مجلة حائط ، ضمن المبادرة الرئاسية « بداية جديدة لبناء الانسان » اعداد عبدالسلام الصاوى مسئول النشاط ، بمتابعة سليمان منصور مدير البيت

من ناحية أخرى، عقد قصر ثقافة بئر العبد ورشة فنية فى الرسم، بأحد التجمعات السكنية لمدينة بئرالعبد ، اعدها امل محمد مسئول النشاط ، بمتابعة محمود عيد مدير القصر.

أقيمت الفعاليات بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أمل عبد الله، وإدارة د. شعيب خلف مدير عام الإقليم، من خلال فرع ثقافة سيناء، برئاسة أشرف المشرحاني، استمرارا للأنشطة المكثفة التي تقدمها هيئة قصور الثقافة، عقد ببيت ثقافة قاطية ورشة فنية فى الرسم ، اعدها محميد سويلم مسئول النشاط ، بمتابعة احمد عبدالصاحى مدير البيت.