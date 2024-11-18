محاضرة لأعضاء برلمان الطلائع بشمال سيناء

شارك أعضاء برلمان الطلائع والشباب والشيوخ مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في مبادرة (ابن وعيك .. نور فكرك) في مرحلتها الثانية، التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

استمع الشباب لمحاضرة توعوية بعنوان “الغاية من خلق الإنسان”، وتناولت بعض المحاور المهمة، منها:

حاجة الإنسان إلى الدين وأهميته في استمرار الحياة ، إعمار الكون عبودية وتحقيق لمراد الله من خلق البشر، بحضور محمود الشريف مدير ادارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.

واختتم الوفد زيارته للمركز بالاطلاع على أقسامه ووحداته العاملة، والتعرف عن قرب على آليات عمله، وجهوده في مجال الفتوى والعمل المجتمعي والتوعوي.

هذا وتأتي هذه الزيارات ضمن مشاركة المركز في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة.. لبناء الإنسان"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بتكثيف التواصل مع الشباب ومناقشتهم وتصحيح المفاهيم لديهم.

جدير بالذكر أن مبادرة "ابن وعيك نور فكرك" التي ينفذها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من خلال برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، نفذت المرحلة الأولى في 2022م، وشارك فيها سبعة وعشرون وفدًا من شباب المحافظات.